Un nouveau Diable à la Roma, Lukaku rêvera du destin de Nainggolan plutôt que celui de Vermaelen

7 juillet 2014, après des semaines d’agitation et de tension entre les plus grosses cylindrées italiennes, l’information tombe : Radja Nainggolan rejoint l’AS Roma. Longtemps cité sur les tablettes de la grande Juventus, celui qu’on surnomme le Ninja dans la Botte a choisi les Giallorossi. L’accueil réservé par les supporters romains à l’ancien joueur de Cagliari à son arrivée dans la capitale est la preuve de l’excitation et l’effervescence autour de son transfert.

Dès les premiers mois, les talents de tacleur et de récupérateur du milieu défensif éclatent à la Roma. Sous les ordres du Français Rudi Garcia et autour des légendes du club que sont Francesco Totti et Daniele De Rossi, le Belge de 26 ans qui vit sa première aventure dans un grand club, s’épanouit. Au terme d’une première saison réussie, Radja et la Roma terminent 2e de Serie A derrière l’intouchable Juventus et confirment le retour du club de la capitale au sommet du football italien.

Les années se suivent et se ressemblent pour Nainggolan et la Roma, chaque saison qualifiés pour la Ligue des Champions mais chaque fois un peu trop court pour glaner un trophée. Les Romains tiennent tout de même le rythme et finissent chaque fois dans le top 3 de la Serie A. Dès sa 2e saison, Radja reçoit déjà le brassard de capitaine, preuve de la rapide et importante stature qu’il prend dans la ville éternelle avec, en point culminant la saison 2017-18.

Cette année-là, les Romains terminent 3es du championnat mais surtout, ils atteignent les demi-finales de la Ligue des Champions après avoir notamment "retourné" le Barça 3-0 au Stadio Olimpico (après une défaite 4-1 en Catalogne). C’est finalement Liverpool qui prive les loups d’une deuxième finale en C1, non sans une grosse bagarre : balayés à Anfield 5-2, Radja et la Roma se rebiffent mais s’inclinent finalement 4-2 en Italie, malgré un doublé du Ninja. C’est l’un des derniers matchs disputés par Nainggolan sous le maillot de la Roma.

L’été suivant, Nainggolan quitte Rome pour Milan et l’Inter contre un peu plus de 20 millions d’euros. Un transfert que le Belge ne voulait pas mais contraint et forcé par la direction romaine en besoin de liquidités financières pour équilibrer ses comptes vis-à-vis de l’UEFA. Radja est arrivé en ninja à Rome. Quatre ans plus tard, il s’en va en gladiateur, adoré et adulé des tifosi giallorrosi après plus de 200 matches sous la maglia romaine et 33 buts marqués. Une belle histoire qui n’aura pas eu la fin qu’elle méritait.