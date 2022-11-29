Нова колона з гуманітарною допомогою | Un nouveau convoi avec du matériel d'aide humanitaire

Бельгія відправляє в Україну новий конвой із гуманітарними матеріалами через механізм екстреної допомоги B-FAST, повідомило МЗС у понеділок, наступного дня після візиту до Києва прем’єр-міністра Александра Де Кроо та глави МЗС Хаджи Лахбіб.

Міністерство закордонних справ Бельгії надає захисне обладнання та предмети першої необхідності, придатні для зимових умов, включаючи генератори, спальні мішки, аптечки першої допомоги та сухі пайки.

Бельгійські компанії Elia та Proximus також постачають технічне обладнання для заміни зруйнованої базової та електричної інфраструктури.

Фландрія жертвує тонни дорожньої солі, щоб впоратися з зимовими умовами. До центру прийому українських біженців у місті Перемишель (на сході Польщі) передадуть тисячу спальних мішків.

Бельгія хоче висловити свою солідарність з українським населенням, яке переживає сувору зиму.