Passer au contenu
RTBF
Rechercher

Ukraine - Україна

Нова колона з гуманітарною допомогою | Un nouveau convoi avec du matériel d'aide humanitaire

© Getty Images (Przemyl)

il y a 14 minutesTemps de lecture1 min
Par Belga

Бельгія відправляє в Україну новий конвой із гуманітарними матеріалами через механізм екстреної допомоги B-FAST, повідомило МЗС у понеділок, наступного дня після візиту до Києва прем’єр-міністра Александра Де Кроо та глави МЗС Хаджи Лахбіб.

Міністерство закордонних справ Бельгії надає захисне обладнання та предмети першої необхідності, придатні для зимових умов, включаючи генератори, спальні мішки, аптечки першої допомоги та сухі пайки.

Бельгійські компанії Elia та Proximus також постачають технічне обладнання для заміни зруйнованої базової та електричної інфраструктури.

Фландрія жертвує тонни дорожньої солі, щоб впоратися з зимовими умовами. До центру прийому українських біженців у місті Перемишель (на сході Польщі) передадуть тисячу спальних мішків.

Бельгія хоче висловити свою солідарність з українським населенням, яке переживає сувору зиму.

 

Un nouveau convoi avec du matériel d'aide humanitaire

La Belgique envoie un nouveau convoi avec du matériel d'aide humanitaire en Ukraine via le mécanisme d'aide d'urgence B-FAST, a annoncé lundi le ministère des Affaires étrangères, au lendemain d'une visite à Kiev du Premier ministre Alexander De Croo et de la cheffe de la diplomatie, Hadja Lahbib.

Les Affaires étrangères belges offrent de l'équipement de protection et de première nécessité, adapté aux conditions hivernales, notamment des groupes électrogènes, des sacs de couchage, des kits de premiers secours et des rations de soupe. 

Les entreprises belges Elia et Proximus fournissent également des équipements techniques pour remplacer les infrastructures de base et électriques détruites.

La Flandre fait don de tonnes de sel de voirie pour faire face aux conditions hivernales. Un don de mille sacs de couchage sera fait au centre d'accueil pour réfugiés ukrainiens de la ville de Przemyl (à l’Est de la Pologne). 

La Belgique tient à exprimer sa solidarité avec la population ukrainienne, qui affronte un hiver rigoureux

Articles recommandés pour vous