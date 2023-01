Un nouveau complexe de location de studios musicaux à bas prix, à l’est de Bruxelles

C’est une offre qui manquait à Bruxelles. Rue du péage à Zaventem, à la frontière avec Woluwé-Saint-Lambert, un ensemble de 21 studios de composition, production et enregistrement à louer vient d’ouvrir ses portes.

Nom du lieu : "Plug The Jack" ("plug" pour "brancher", les Jacks étant des câbles qui relient instruments et haut-parleurs, comprendre donc "branche le câble"). Les studios sont de différentes tailles et n’ont pas tous le même équipement, les prix varient donc de 9 à 16 euros de l’heure pour les plus grands espaces, avec des tarifs dégressifs.

Lors de notre visite sur place, nous rencontrons Véronique Schotte, étudiante au conservatoire de Bruxelles et chanteuse dans différents groupes. Elle occupe un studio de Plug The Jack pour la troisième fois.

"C’est facile car tout est là : piano, batterie, micros… On gagne du temps et surtout du temps de concentration. Ce type d’espace manquait à Bruxelles pour les musiciens. C’est difficile de trouver des locaux comme ceux-ci où on peut se dire "je bosse", puis aller faire une pause et rencontrer des gens".

600.000 euros d’investissement

C’est Damien Van Strydonck, un entrepreneur et amoureux de la musique qui dirigeait auparavant une entreprise de location d’espaces de stockage de meubles, qui a lancé Plug The Jack. Au total, 600.000 euros ont été investis, qu’il va maintenant falloir rentabiliser. "C’est vrai que c’est un défi économique pour nous", concède-t-il. "Mais je pense qu'on est très nombreux à avoir un pied dans la musique en Belgique, de manière professionnelle ou non. Et c’est à tous ces musiciens-là qu’on s’adresse".

Et l’entrepreneur ne compte pas s’arrêter là : d’ici la fin de l’année, un deuxième complexe similaire ouvrira à Molenbeek, avec une place plus grande pour la création hip-hop et RNB.