Un nouveau coffee house à Namur : le Broc'Café

Ce nouveau coffee house propose aussi un concept de brocante puisque une autre passion d'Eugène, c'est la chine.

"J'adore me promener tous les dimanches dans plein de villages qui proposent des brocantes (...) c'est redonner vie à des objets dont les personnes ne veulent plus. Je trouve cela important dans le contexte actuel d'arrêter cette société de consommation. C'est aussi dans un but de montrer mes valeurs et que pour moi le seconde main c'est quelque chose d'important et c'est le futur !"

Plus de 80 % du mobilier du Broc'Café est composé de seconde main et si vous le souhaitez, il est à vendre !