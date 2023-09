Un nouveau clip pour Till Lindemann de Rammstein (âmes sensibles s’abstenir !)

Lindemann ne dit pas grand-chose dans la description de la vidéo, bien qu’il souligne qu’elle a été filmée en 2021. Sans doute pour préciser que tout ceci existait avant les récentes allégations contre lui, qui ont depuis été abandonnées.

On a en effet appris en cette rentrée que le parquet de Berlin mettait fin à l’enquête qu’il avait ouverte à la mi-juin contre le chanteur de Rammstein, Till Lindemann, accusé d’agressions sexuelles. Il était accusé par plusieurs femmes de violences sexuelles lors de fêtes organisées après les représentations. Ce qu’il a démenti par l’intermédiaire de ses avocats.

En mai dernier, une fan nord-irlandaise, sous le pseudo de Shelby Lynn, avait affirmé avoir été droguée et menacée sexuellement lors d’une soirée privée d’un concert du groupe à Vilnius, en Lituanie. Son post Twitter avait ensuite amené d’autres femmes à dénoncer des faits similaires.

Des dizaines de femmes accusaient le chanteur de Rammstein de comportements sexuels déplacés. Certaines auraient eu des relations sexuelles contre leur gré et d’autres auraient été droguées, d’après plusieurs médias allemands. Ces femmes auraient été présélectionnées via les réseaux sociaux puis invitées à venir en backstage. Dans les loges, de l’alcool et parfois de la cocaïne leur auraient, selon elles, été proposés pour animer les "after".

Le chanteur n’était par ailleurs pas le seul membre du groupe à faire l’objet d’accusations : dans une interview publiée par les journaux allemands NDR et Süddeutsche Zeitung, deux femmes ont également accusé le claviériste du groupe, Christian "Flake" Lorenz d’agressions sexuelles.

Suite à ces accusations, des manifestations ont eu lieu à Berlin, à Vienne et à Groningue, aux Pays-Bas, pour faire interdire les concerts prévus dans ces villes. En Allemagne, plus de 75.000 personnes avaient signé une pétition contre le concert de Rammstein à Berlin. En Autriche, la ministre autrichienne de la Condition féminine, Susanne Raab, s’était dit également très "en colère et déconcertée" face à ces déclarations. "Une clarification s’impose. Toute violence contre les femmes est inacceptable", a-t-elle ajouté.

Cela n’a pas empêché le public belge d’accueillir le groupe Rammstein pour trois soirées sold out au Stade Roi Baudouin cet été :