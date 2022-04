Un nouveau clip pour Florence + The Machine

On continue de découvrir le prochain album de Florence + The Machine prévu pour le mois prochain avec le clip de "Free", cette fois.

Dans la vidéo, on peut voir Florence Welsh avec l'acteur britannique Bill Nighy (Harry Potter, Pirates des Caraïbes, Underworld, Shaun of the Dead, etc.).

A propos de ce titre, "Free", la chanteuse explique : "Quand je danse, juste l'espace d'un instant, je me sens libre. J'écoute la musique, je ressens le rythme..."

Le clip, réalisé par Autumn de Wilde, accueille aussi les acteurs Ryan Heffington et Alexander Antofiy. Effet du hasard ou non, il a été filmé en 2021 à Kiev avec des artistes et réalisateurs ukrainiens.

Florence + The Machine a interprété ce titre la semaine dernière lors de son premier concert en trois ans. Il s'agit du 4e single de l'album Dance Fever prévu pour le 13 mai, après "King", "Heaven Is Here" et "My Love".