Des travaux ont débuté ce mardi matin sur la Nationale 90 reliant Namur et Charleroi, aussi appelée route de la Basse Sambre. Ce chantier a pour but de remplacer localement les couches supérieures du revêtement de la route sur près de 8 kilomètres, entre le giratoire de Moignelée et la rue du Bois à Jemeppe-sur-Sambre. Deux phases sont prévues pour éviter un impact trop conséquent sur le trafic.