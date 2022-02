Un nouveau champion qui a la banane !

L’ambiance était au rendez-vous sur le plateau des Associés du Week-End ce dimanche ! Nos candidats ont joué le jeu pour l’occasion et ont sorti leurs plus beaux costumes.

Notre candidate Camille a par exemple décidé de rendre hommage à son amour de jeunesse, John Travolta, Xavier a clairement fait rire tout le monde avec son déguisement de banane. Vania a apporté un air de Bavière en se déguisant en tyrolienne et Vanessa notre championne a opté pour une version beaucoup plus mignonne de Catwoman.



La première manche, le crescendo démarre sur le thème de Grease avec notre grande fan, Camille. Dans cette épreuve elle doit traduire des titres de chansons françaises qui ont été traduites en Anglais. Le challenge pour Camille est donc de retrouver les titres en français avec des morceaux comme "Life is Pink" (La vie en Rose), "Winner Mistral" (Mistral Gagnant), etc. Malgré ses talents de polyglotte, Camille ne totalise que douze réponses sur vingt.