Un nouveau centre de santé à Arlon d’ici fin 2025

Arlon bénéficiera-t-elle d’un nouveau centre de santé d’ici la rentrée 2025 ? C’est en tout cas le souhait de la province de Luxembourg. Construit dans les années 70, le centre de santé d’Arlon vieillit et ne répond plus aux attentes modernes. "Nous possédons 8 centres de santé sur l’ensemble de la province. Ils ont tous été construits à la même époque, mais celui d’Arlon se détériore tout particulièrement. C’est pourquoi ne souhaitons mener ce projet", explique le député Stephan De Mul, chargé de la santé.

Un projet de 1,5 million d’euros

Les premières esquisses, dessinées par les architectes de la province de Luxembourg, laissent imaginer un bâtiment aux allures modernes et construit avec des matériaux répondant aux nouveaux critères écologiques. "Une partie de l’ossature en bois sera préfabriquée et déposée sur le site, juste à côté de l’actuel bâtiment. Nous souhaitons utiliser des matériaux comme de la paille pour l’isoler", détaille Stephan De Mul.

Le permis devrait être déposé cette année avec une construction durant les années 2024 et 2025. Le coût total est estimé à 1,5 million d’euros. "On veut que ce nouveau bâtiment se construise juste à côté de l’actuel centre situé à la rue de Sesselich à Arlon. Le but, c’est de réunir le pôle d’Athus à celui d’Arlon pour centraliser au maximum", conclut Stephan De Mul. Chaque année, ce sont des milliers d’élèves qui arpentent les couloirs des centres de santé en province de Luxembourg.