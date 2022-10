Un nouveau centre de formation dédié au génie civil à Frameries

Des bruits de chantier en plein milieu des champs. Et pourtant, ici on ne construit rien, on s’entraîne ! Le bruit, c’est justement ce qui a poussé ce centre à voir le jour à Frameries, et plus précisément à Sars-la-Bruyère. Auparavant, ce site d’entraînement se trouvait en région carolo, à Châtelineau. Mais par manque de place, et surtout suite à des plaintes de riverains incommodés par le bruit, le terrain a dû se trouver un nouveau point de chute.

Alors à Frameries, le Forem a trouvé son bonheur. En dehors de la ville, en pleins champs, avec une superficie de 12 hectares. Le terrain est aménagé avec de la terre, du gravier, et des objets simulant ce que l’on peut retrouver sur des chantiers. Il s’agit donc du terrain de jeu idéal pour s’entraîner. Au total, 8 formations sont déployées à Sars-la-Bruyère. Du chargeur sur pneu, au tombereau articulé, en passant par le bull pousseur, le camion-grue auxiliaire, ou encore la nacelle automotrice. L’offre sera encore renforcée dans les prochains mois avec des formations aux métiers de grutiers télescopiques et de conducteur de pelle hydraulique.

Mais avant de passer aux manettes d’une véritable machine, il est possible de s’entraîner sans risque sur un plus petit engin : un simulateur. Un appareil qui a plusieurs avantages. Tout d’abord sécuritaire, car les apprentis peuvent s’entraîner avec les mêmes sensations qu’une vraie machine, les risques en moins. Mais aussi des avantages économiques. Car dans un simulateur, vous ne payez que les coûts d’électricité. Pas besoin de ravitailler la machine en carburants.