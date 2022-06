Un nouveau centre d'affaires ouvre ses portes à Anderlecht

Un nouveau centre d'affaires, baptisé The Faculty, a été officiellement inauguré mercredi soir à Anderlecht, rue des Vétérinaires.

D'une superficie de 2.400 m2, le lieu dispose de 25 postes de travail dans sa partie co-working, cinq bureaux modulables, sept salles de réunion, une salle de congrès pour 180 personnes et un restaurant. Des douches, casiers et un parking vélo ont aussi été prévus. Un "business club", ayant pour but de permettre aux entrepreneurs d'apprendre à se connaître et baptisé "Erasmus", sera lancé prochainement. Le nom "The Faculty" est lui une référence à l'ancienne école vétérinaire inaugurée en 1909 dans la rue. Le centre occupe le bâtiment qui abritait les services administratifs. La commune en est propriétaire depuis 1999 et l'a fait rénover à partir de 2017, avec un financement soutenu par le Fonds européen de développement régional et la Région bruxelloise. La gestion et l'exploitation du lieu sera assurée par la société Entrakt.