Un nouveau centre d’accueil pour demandeurs d’asile à Genappe

Fedasil, l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile, annonce l’ouverture d’un nouveau centre d’hébergement en Brabant wallon. Il sera situé dans le centre de Genappe, dans l’ancienne maison de repos du Lothier, à deux pas du hall des sports et de la plaine communale. Le bâtiment va devoir être mis aux normes pour accueillir des familles ou des personnes isolées.

"Il s’agira ici probablement de personnes qui ont fui l’Afghanistan, la Syrie, la Somalie, l’Erythrée ou la Palestine," détaille Benoit Mansy, porte-parole de Fedasil. "Mais pas de réfugiés ukrainiens. Eux ne sont normalement pas des demandeurs d’asile. Ils bénéficient d’une protection temporaire pour durée limitée. C’est un autre modèle d’accueil."

La gestion du nouveau centre, dont la capacité tournera autour des 240 places, sera confiée à la Croix Rouge.

"On vient de nous informer", précise Stéphanie Bury, première échevine, en charge de la cohésion sociale dans la commune. "On n’a pas pris part à la décision, mais nous allons mettre tout en œuvre pour que les choses se passent bien. Que ce centre s’intègre aux mieux, que les résidents y soient accueillis le mieux possible dans la dignité à laquelle ils ont droit, mais aussi faire en sorte que cela se passe bien pour nos citoyens. C’est un défi supplémentaire pour notre commune, après la crise sanitaire, avec l’accueil aussi des réfugiés ukrainiens par ailleurs. Tout cela bouscule nos habitudes."

Ce nouveau centre d’accueil pour demandeurs d’asile pourrait ouvrir ses portes en septembre prochain.