Un nouveau centre accueille et oriente les réfugiés ukrainiens à la gare des Guillemins

Un centre de premier accueil a ouvert ses portes dans un bâtiment situé à l’étage de la gare des Guillemins. Un lieu qui accueille et oriente les Ukrainiens qui arrivent à Liège.

Lors de leur arrivée sur le territoire belge, les réfugiés doivent obligatoirement aller s’inscrire auprès de Fedasil à Bruxelles. Avec ce nouveau centre, la ville de Liège souhaite les orienter et les aider dans ces démarches assez complexes.

Tout est mis en place pour assurer la convivialité

Une table avec quelques marqueurs et jeux de société pour les enfants. Une tasse de café pour les mamans. Dans ce nouveau centre, l'accueil est convivial. "On essaie de construire la discussion, de les écouter et de les rassurer. On commence par prendre leur identité de la façon la plus conviviale possible", nous confie Françoise Arabia, du département services sociaux à la Ville de Liège.