Un nouveau cas de "plasticroûte" découvert sur une île brésilienne préservée.

D'après les recherches dirigées par cette équipe de scientifiques, le plastique fondu identifié dans les roches proviendrait de filets de pêche échoués sur les plages de l'île. Pour aboutir à ces observations, l'équipe de Fernanda Avelar Santos a procédé à des tests chimiques, ce qui leur a permis de constater la présence d'un mélange de granules sédimentaires et d'autres débris maintenus ensemble par du plastique. Il s'agit donc bien d'un cas de plasticroûte. Si ce mot possède une consonance amusante, sa signification l'est beaucoup moins.

Le mot "plasticroûte" est apparu pour la première fois en 2016, lorsque des biologistes portugais du Centre des sciences environnementales et marines (MARE) de Lisbonne, ont réalisé une expédition sur l'île de Madère, située au sud-ouest du Portugal dans l'Océan Atlantique.

Sur place, les chercheurs ont remarqué la présence de fragments bleus incrustés dans les roches du littoral et ont effectué des prélèvements pour les étudier de plus près. Les scientifiques sont retournés à plusieurs reprises sur l'île de Madère entre 2017 et 2019.

Ils ont constaté que cette nouvelle forme de pollution était exponentielle.

En juin 2019, l'équipe de chercheurs publie une étude détaillant de près les menaces représentées par ces croûtes de plastique. Selon les travaux, des couches de plasticroûte recouvriraient 9,46% de la surface rocheuse de l'île de Madère.