Un nouveau bras de fer se dessine à Rochefort autour du nouveau projet d’extension de la carrière de la Boverie de Lhoist

C’est un nouveau bras de fer qui démarre à Rochefort autour de la source de la Tridaine. Le groupe Lhoist souhaite étendre sa carrière calcaire de 14.57 hectares vers le nord. Le groupe de défense de la source de la Tridaine a réagi à ce nouveau projet.

Pour rappel, après de nombreux rebondissements judiciaires, le précédent projet d’agrandissement de la carrière, qui impliquait de creuser plus profondément a été abandonné. Lhoist expliquait en 2021 que s’il abandonnait le projet c’était "parce qu’un recours peut prendre des années et le temps presse pour étendre la carrière". Le groupe annonçait alors "plancher sur un autre projet d’extension". L’actuel gisement sera épuisé en 2026. Cette extension, explique le groupe carrier, permettrait une exploitation jusqu’en 2040 et assurerait 100 emplois directs et 130 indirects.

Avant exploitation, le groupe carrier doit obtenir une modification du plan de secteur car la zone qu’il souhaite exploiter (et qui lui appartient) est classée en zone agricole. Le projet est actuellement au stade des études d’incidences. Le projet sera ensuite mis à l’enquête publique.

Ce nouveau projet inquiète le groupe Tridaine.be, pour le groupement citoyen, la problématique reste la même que la carrière s’étende en profondeur ou en surface, elle exploite le massif karstique. Ce qui peut mettre à mal le système d’infiltration et de stockage de l’eau. Pour rappel, Rochefort est gestionnaire de la majorité de son propre réseau d’eau. La ville de Rochefort et ses environs immédiats sont principalement alimentés par la source de la Tridaine. Elle connaît des problèmes récurrents d’approvisionnement en eau potable durant l’été. Des problèmes exacerbés par les sécheresses de ces dernières années. L’approvisionnement en eau est donc un enjeu majeur à Rochefort.