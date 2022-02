Un nouveau biopic sur keith Moon (The Who) en production

Un film retraçant la vie du tumultueux batteur des Who sera bientôt en production cet été, selon le NME.

Keith Moon, qui a joué avec Roger Daltrey, Pete Townshend et John Entwistle entre 1964 et 1978 est décédé à 32 ans d’une overdose d’Hemineurine, un médicament prévu pour soigner l’addiction à l’alcool.

Le film, dont le nom provisoire est the Real Me (d’après la chanson "Quadrophenia") sera produit par Roger Daltrey et Pete Townshend.

C’est le réalisateur de la série The Crown, Paul Whittington qui sera aux commandes tandis que le scénario sera confié à Jeff Pope.

On ne sait pas encore qui jouera le rôle principal, mais Roger Daltrey avait précédemment expliqué que le casting devra être très spécifique et basé principalement sur les yeux de l’acteur.

En 2018, il expliquait à BBC 6 : "Je dois trouver un Keith Moon. Tout dépendra de l’acteur et de ses yeux. C’est très important car Keith Moon avait des yeux extraordinaires."

Quand l’animateur lui a répondu qu’il serait difficile de trouver un acteur qui pourrait camper le rôle d’un musicien comme Keith Moon, Roger Daltrey a répondu : "Et qu’est-ce qui vous fait penser que Keith était un p***** de musicien ? Il vous aurait répondu : "Comment oses-tu me traiter de la sorte ? Je suis un p***** de batteur !""

"Personne ne savait qui était vraiment Keith. Je ne sais pas si quelqu’un en dehors du groupe le connaissait comme nous. C’était vraiment un type étrange."

Cela fait maintenant plus de 10 ans que ce projet de film est en gestation du côté des Who.