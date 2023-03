Un nouveau bâtiment écoresponsable sur le campus de la FUCAM

Cette récente inauguration marque la fin de la première phase du projet de campus durable et smart (connecté, culturel, créatif et écoresponsable) annoncé par la FUCAM. Au mois de mars suivront les phases deux et trois. Celles-ci verront la mise à disposition de surfaces académiques (auditoires et laboratoires) et l’aménagement du cœur du campus grâce à un déplacement des parkings en périphérie de celui-ci. Ce plan a été élaboré en compagnie des étudiants qui ont pu proposer leurs idées, leurs souhaits en termes de logements.

Il s’agit d’un projet "test" qui, s’il s’avère concluant dans sa dynamique, pourrait se répéter sur d’autres campus de l’UCL.