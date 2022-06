Un nouveau balisage et une appli pour les randonnées pédestres dans les Cantons de l'Est

Le vélo et la randonnée sont aujourd'hui les deux produits phares du tourisme dans les Cantons de l'Est. Comme pour les balades à vélo, la région vient d'achever son nouveau réseau de points nœuds pour les randonnées à pied avec balisage sur le terrain et une application à télécharger pour construire son propre itinéraire.

1370 kilomètres de promenades balisées

Avec un choix élargi de circuits, la découverte de nouveaux chemins et la quasi impossibilité de se perdre, le réseau points nœuds pédestre est désormais tissé dans les 9 communes des Cantons de l’Est. Un premier maillage avait été achevé en 2019 dans le Sud.

Désormais, c’est le Nord des Cantons qui est équipé. Au total, le réseau compte 1370 km de promenades balisées. "On a appliqué des critères de sélection" explique Dany Heck, directeur-adjoint de l’agence du tourisme des Cantons de l’Est. "Le critère le plus important, c'est le critère de la sécurité: il ne faut pas prendre les Nationales. Puis le critère de sélection de la nature du sol, de l'environnement: prendre un maximum de chemins de terre et de petits sentiers."

Sur le terrain, le promeneur est mis dans les conditions idéales pour une balade sans souci: "Il y a 3500 poteaux avec plus de 8000 balises. Tout est bien indiqué. Il faut juste noter les points nœuds à suivre."

Une appli pour créer son propre itinéraire

L’ensemble du balisage a coûté 850.000 euros financés par la Communauté Germanophone, la Province et l’Union européenne. Le système devenu classique des points nœuds fait l’objet d’un planificateur de circuits à télécharger. "On peut, individuellement, créer sa randonnée, on voit directement par où aller, combien de kilomètres ça fera, et également le dénivelé qu'il y aura."

Avec ce réseau pédestre désormais complet, les Cantons de l’Est veulent plus que jamais se positionner comme destination de randonnée.

A noter que le planificateur des circuits pédestres balisés peut être téléchargé sur Applestore ou Playstore. Les circuits et tous les points nœuds figurent aussi sur des cartes payantes que l'on peut se procurer dans les points tourisme des Cantons de l'Est et via le site: www.ostbelgien.eu