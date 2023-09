Un nouveau bachelier en "accueil et éducation du jeune enfant" s’ouvre en province de Brabant wallon

C’est un peu le chaînon manquant entre le métier de puéricultrice et celui de directeur de crèche, une fonction d’encadrant de la petite enfance pour laquelle il n’existe encore aucune formation ni réelle reconnaissance. Selon l’ONE, la Fédération Wallonie-Bruxelles est d’ailleurs à la traîne dans ce domaine, par rapport à d’autres pays européens et même à la Flandre, alors qu’il s’agit là d’un véritable enjeu de société. Elle a donc poussé les hautes écoles francophones à mettre sur pied ce nouveau bachelier pour la rentrée de l’enseignement supérieur qui arrive.

En Brabant wallon, deux hautes écoles (la Haute école Bruxelles-Brabant et la Haute école Lucia De Brouckère) et deux écoles de promotion sociale (l’IPFC et le CPFB) se sont associées pour le lancer, à Louvain-la Neuve. Il s’adresse aux titulaires d’un CESS ou aux professionnels de la petite enfance en quête de nouveaux défis professionnels.