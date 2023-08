Un nouveau bachelier en "accueil et éducation du jeune enfant" dès la rentrée

Garderies, crèches, écoles maternelles... Professionnaliser l'accueil des très jeunes enfants, c'est l'objectif d'une nouvelle formation proposée dès la rentrée par les écoles supérieures en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il s'agit d'un bachelier en "accueil et éducation du jeune enfant".

Une formation de 3 ans

A l'initiative de l'ONE, cette formation de 3 ans est axée sur le social, le pédagogique et la santé. Le but: favoriser le développement des jeunes enfants et assurer leur prise en charge.

Ce diplôme supérieur existait déjà en France et dans les pays scandinaves mais pas chez nous. En région liégeoise, les 4 hautes écoles se sont associées pour proposer ensemble cette nouvelle formation.

Laurence Piron est infirmière pédagogique. Elle dirige le département para-médical de la Haute École Helmo. "C'est vrai qu'en Belgique, on est assez parti sur l'idée que, pour s'occuper des enfants, une femme sans formation s'y connait, elle sait ce qu'elle doit faire" explique-t-elle. "Or, s'occuper du jeune enfant nécessite des compétences."

Le social, le pédagogique et la santé

Les cours proposés permettront de mieux observer le développement de l'enfant, mais aussi de mieux communiquer avec lui et son entourage. "On va avoir des cours de psychologie générale et de psychologie du développement. Cela va les aider à observer l'enfant et à déceler son développement normal ou anormal" précise Laurence Piron. "On va avoir des cours d'anatomie-physiologie. Ce bachelier pourra mieux prendre conscience du développement physique et physiologique de l'enfant, et permettra de déceler une anomalie ou pas, et de renvoyer vers le professionnel adéquat. On aura aussi des cours pour mieux communiquer avec l'enfant, la famille et le réseau autour de l'enfant."

Des stages dès la première année

Des stages sont également prévus: "Dès la première année, il y aura des stages, particulièrement en milieu d'accueil donc en crèches, et puis après dans les milieux plus spécialisés comme l'aide à la jeunesse, la pédiatrie ou encore en pouponnière."

A noter que les inscriptions sont possibles jusqu'au 30 septembre.