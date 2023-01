Un nom connu va incarner le père d’Emmanuel Moire dans “Demain nous appartient”

Mais qui sera l’acteur qui va donner vie à ce père longtemps recherché ? Il s’agit de Christian Vadim, le fils de Catherine Deneuve et de Roger Vadim. Les adeptes du petit écran français ont pu le voir dans des séries comme “Section de recherches” et “Nina” mais l’acteur s’est également distingué au théâtre, en jouant notamment pour Philippe Lellouche dans “Le jeu de la vérité” et “Boire, fumer et conduire vite”. Au cinéma, son premier rôle était dans “Surprise Party”, devant la caméra de son père, décédé en 2000. On peut aussi souligner ses apparitions dans “Les nuits de la pleine lune” d’Éric Rohmer ou encore “Nos plus belles vacances”, toujours pour Philippe Lellouche. Ce sera donc un nouveau visage pour le feuilleton quotidien, à l’instar de Jean-Baptiste Maunier.