Un noël magique au Château de Rixensart

Que savez-vous de Rixensart, paisible bourgade brabançonne ? Saviez-vous qu’une famille princière y habite ? C’est la famille de Mérode, une lignée très en vue depuis quelques siècles, et dont une branche, donc, s’est installée dans le magnifique château rixensartois, dès 1715. Si nous vous en parlons, c’est pour que vous pensiez à prévoir d’aller faire le badaud ravi, au château de Rixensart, durant la période du marché de Noël, qui commence déjà! Le marché de Noël au château, c’est la formule all in ! Des artisans du fer ou du bois démontrent leur savoir-faire ; des comédiens, musiciens et magiciens enchantent les coeurs d’enfants ; des restaurateurs nous réchauffent les papilles avec des produits du terroir ; les jeudis et vendredis, c’est atelier apéro ; et enfin le spectacle son et lumière sur les nobles pierres. Noël à Rixensart, c’est du caviar !