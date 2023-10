Un Nobel de littérature 2023 politique pour la liberté d’expression ?

Bjorn Wiman remarque la moitié des 18 membres de l’Académie, qui pour l’instant a deux sièges vacants, a changé depuis que le prix a été attribué en 2019 à Peter Handke, dont les positions pro-Serbes étaient allées jusqu’à soutenir l’ancien président de Serbie, Slobodan Milosevic, était en procès pour génocide quand il mourut en 2006. L’Académie a changé, selon Wiman.

Plusieurs membres de l’Académie, qui est constituée d’auteurs, d’historiens, de philosophes et de linguistes, ont été activement impliqués dans des débats politiques et sociétaux, organisant des séminaires sur la liberté d’expression, et l’égalité, et publiant des cartes blanches dans les quotidiens suédois.

Cela contraste profondément avec l’ancienne Académie, plus renfermée sur elle-même. "Une attitude impensable, il y a 5 ans", selon Bjorn Wiman.

La poétesse d’origine iranienne Jila Mossaed qui a rejoint l’Académie en 2018, en est un parfait exemple. Elle exprime régulièrement son opposition au régime iranien, et a ouvertement salué les qualités littéraires du poète syrien Adonis, que la rumeur place toujours comme un potentiel lauréat depuis une dizaine d’années.