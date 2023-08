Un Nintendo Direct spécial Super Mario Bros. Wonder ce jeudi 31 août

Depuis son annonce en juin 2023, les fans de Nintendo ont hâte d’en savoir plus sur Super Mario Bros. Wonder., les prochaines aventures en 2D du petit plombier moustachu. Normal : son dernier jeu vraiment original, Super Mario Odyssey, date d’octobre 2017 et depuis, les joueurs Switch n’ont que des remakes et remasters à se mettre sous la dent (à l’exception du mode Bowser’s Fury).

Quant à ceux qui préfèrent les jeux de plateforme traditionnels, et pas spécialement la chasse aux étoiles ou aux lunes en 3D, ils n’ont rien eu de véritablement nouveau depuis Super Mario Bros. U, en 2012…