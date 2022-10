Un ninja loin d’être discret : Radja Nainggolan a été arrêté par la police anversoise pour conduite sans permis

Le Ninja n’est (une nouvelle fois) pas passé inaperçu. Radja Nainggolan, le fantasque milieu de terrain belge, a connu un nouveau déboire de roulage. L’Anversois a été arrêté mercredi soir par la police locale pour conduite sans permis, raconte le journal flamand Het Nieuwsblad.

Radja n’en est pas à son coup d’essai, son permis lui avait déjà été retiré en août 2021 pour une double infraction : conduite en état d’ivresse et excès de vitesse. " Il a été arrêté et emmené au commissariat pour être interrogé, et bien évidemment, sa voiture a été confisquée. ", a commenté le porte-parole de la police d’Anvers.

Le club du Great Old n’a pas réagi mais Nainggolan risquerait des poursuites judiciaires pour cette énième infraction sur les routes.