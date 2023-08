Un « Nid » à soi, un nouveau recueil de poèmes pour Françoise Lison-Leroy

Poète des cailloux et des labours, Françoise Lison-Leroy extraie les pierres de terre, les polit et les arrondit comme des galets. Ils ricochent sur les crêtes du Pays des Collines. Pistes d’envol. Leur fuseau en devenir d’aile s’ébouriffe et leur plumage se rapporte à leur ramage, car les objets inanimés ont des ailes et dissertent de plus belle sous la plume d’une de nos meilleures autrices.