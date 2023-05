Un navire de pêche chinois chavire dans l'océan Indien, 39 personnes portées disparues

Un navire de pêche chinois a chaviré dans l'océan Indien et ses 39 membres d'équipage sont portés disparus, a rapporté mercredi un média d'Etat.

"Jusqu'à présent, aucune personne disparue n'a été retrouvée", a fait savoir la chaîne de télévision d’État CCTV, qui a ajouté que le président chinois Xi Jinping avait ordonné le lancement d'une opération de recherche et de sauvetage. L'équipage du bateau est composé de 17 marins chinois, 17 Indonésiens et 5 Philippins, selon CCTV. Le navire, qui appartient à Penglai Jinglu Fishery Co, une société chinoise spécialisée dans le secteur de la pêche, a chaviré vers 03H00 mardi, heure de Pékin, a précisé la même source.

Des sauveteurs en provenance d'Australie et de plusieurs autres pays sont arrivés sur les lieux du naufrage et la Chine a déployé deux navires pour participer aux opérations de recherche, a indiqué la chaîne. La Chine possède la plus grande flotte de pêche en eau profonde du monde et elle possédait en 2022 un nombre de navires estimé à 564.000, selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).