Un navire de céréales ukrainiennes accoste à Gand, une première depuis le début de la guerre

La livraison de céréales depuis l’Ukraine vers la Belgique était totalement à l’arrêt depuis le début de la guerre.

C’est pourquoi l’arrivée de ce navire, le Zhe Hai 505, parti il y a une quinzaine de jours du port d’Odessa, pour arriver à Gand, le port céréalier le plus importante d’Europe, est un véritable évènement.

A son bord, 30.000 tonnes de colza, qui vont être redistribuées en Belgique et en Europe de l’Ouest, pour fabriquer de l’huile végétale, mais aussi pour nourrir le bétail.

Ce navire, qui est le premier depuis un certain temps à transporter des céréales entre les deux pays, n’est sûrement pas le dernier. En effet, d’autres cargaisons, toujours de colza dans un premier temps, puis de maïs et de blé dans un second temps, sont déjà planifiées.