Un navire autonome traverse l'Atlantique, une première mondiale réalisée par des Belges

Pendant sa traversée, le Mahi2 a collecté des données atmosphériques et océanographiques. Comme la pression atmosphérique, la température de l’air, la force et la direction du vent, et le rayonnement solaire. Dans l’eau, des caméras ont enregistré des images d’animaux marins, et des hydrophones ont enregistré les sons. Cela permet par exemple d’évaluer la pollution sonore ou encore reconnaître les animaux marins grâce à leur signature sonore.



L'aboutissement de 6 ans de travail

Le Mahi2 a récolté des données qui seront mises à la disposition de la communauté scientifique.

Mais l’objectif principal du Projet Mahi était de montrer qu’une embarcation autonome utilisant uniquement l’énergie solaire est capable de naviguer sur une longue distance, en haute mer, sans présence humaine à bord. Cela n’avait jamais été démontré jusqu’alors. Il y a bien eu un navire autonome à voiles qui a traversé l’océan Atlantique, l’embarcation de l’américain SailDrone, mais jamais grâce à une énergie 100 % solaire.

Pieter-Jan Note explique comment il a eu l’idée de relever ce défi avec quelques amis: "Le Projet Mahi, c’est surtout une idée entre copains, c’est un projet que j’ai réalisé avec 5 amis rencontrés durant mes études d’ingénieur civil à Leuven. L’idée m’est venue quand j’étais en Angleterre dans le cadre d’un master en architecture navale en 2013. J’y ai rencontré un Américain qui travaillait sur un projet similaire, aussi avec des panneaux solaires, mais après 60 jours il a perdu la connexion avec son navire. J’ai motivé mes amis à relever le défi et à mettre toutes nos compétences en commun pour construire un navire autonome. On a travaillé durant 6 ans, en plus de notre boulot, pour réaliser ce projet !"

Arrivé presque à destination...

Au final, le Mahi2 est bien arrivé de l’autre côté de l’Atlantique après 6 mois de navigation. Mais pas en Guadeloupe où il était attendu. À 700 milles nautiques de l’arrivée (environ 1300 km), l’équipe de jeunes ingénieurs qui suivait la trace du navire au quotidien a perdu le contact satellite. Ils ont même pensé que le bateau avait coulé et qu’ils ne le retrouveraient pas. Mais après quelques semaines ils ont reçu une photo du Mahi2 échoué sur une plage en Martinique !