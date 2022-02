Un mystérieux monstre des marais se fait tout beau dans une rivière

Mais que se cache-t-il dans cette eau verte d’un petit lac ou marais ? C’est la question que vous pose Mathieu Van Overstraeten dans le post du jour du 6/8.

Depuis des années on parle du monstre du Loch Ness animal encore inconnu de la science mais néanmoins le plus célèbre de tous les temps.

Dans ces images, on imagine que le touriste a été surpris car pour la première fois il a bien failli croire apercevoir le monstre dans un lac en filmant ces images. Quand on y regarde de plus près, on aperçoit un animal plongé au milieu des algues vertes qui demeure très longtemps immobile.

Lorsque tout un coup, la bête va relever la tête et surprise, on aperçoit une gentille petite vache occupée de prendre le frais ou de faire un soin de beauté pour se préparer à la pose de faux cils magnétique à l’aube du carnaval et suivre les bons conseils de David Jeanmotte dans la séquence bien-être du 8/9.

L’animal nous donne l’impression de passer un bon moment. Cela n’était donc le monstre du Loch Ness mais la vache du loch Ness !

