Un mystérieux incendie brûle en Australie depuis au moins 6000 ans

D’après les scientifiques, ce feu a probablement la forme d’une boule d’environ 5 à 10 mètres de diamètre où les températures atteignent 1000 °C, il est situé à environ 30 mètres sous terre et se déplace d’environ 1 mètre par an, d’après atlasobscura.

Ce type d’incendie ne crée pas de flammes impressionnantes, il ressemble plus à des braises en fin de vie dans un barbecue. On peut seulement le voir grâce à la fumée, de la cendre blanche, un sol chaud, des roches décolorées (jaunes et rouges) et une odeur sulfurique (d’œufs pourris).