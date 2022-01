Un musée va voir le jour sur la Lune : quelles seront ces 64 œuvres dans l’espace ?

La fondation explique que le but du projet est de "propager les valeurs dans l’Univers" et de créer "un dialogue culturel de l’humanité au-delà de notre planète d’origine". Dans ce sens, les artistes représentés viendront du monde entier, on y verra des hommages historiques, des commentaires sociétaux, des œuvres engagées et des approches scientifiques.

Exemples d’œuvres qui seront sur la Lune prochainement :

Gold Cube : un hommage au physicien et astronome Galilée par l’artiste italien Renzo Pasquale

ISS Blue Marble : un hommage à l’artiste français Yves Klein par l’artiste français Benjamin Pothier

Soumission : un flacon en verre contenant "l’air le plus pur sur terre", récolté au pôle Sud en Antarctique par l’artiste allemand Daniel Michalik.

Si l’idée est intéressante, les artistes doivent payer eux-mêmes pour pouvoir apparaître sur la Lune. Ils devront débourser entre 500 et 3000 euros pour avoir une œuvre d’un centimètre en permanence sur la Lune (si aucune météorite ne vient s’écraser au mauvais endroit).