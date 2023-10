Sharon Osbourne envisage d’ouvrir un musée Ozzy Osbourne dans la ville natale du chanteur à Birmingham en Angleterre.

Sharon a révélé la nouvelle lors du dernier épisode du podcast The Osbournes, qui présente Sharon et Ozzy en discussion avec leur fils Jack et leur fille Kelly.

Après avoir déclaré qu’elle travaillait sur un "lieu de souvenirs" d’Ozzy, Sharon s’est ouverte sur le projet de musée, qui comprendra un café attenant à un programme d’éducation musicale avec des instruments jouables pour les étudiants.

Jack a demandé à Sharon si Ozzy retournait toujours en Angleterre, comme cela avait été dit précédemment, malgré son désir de rester aux États-Unis. Sharon a répondu par la négative et a ensuite discuté du projet de musée.

"Il y aura toutes ses récompenses [dans le musée], tous ses vêtements de scène, des posters, de vieilles affiches de l’époque de Earth [le groupe d’avant Black Sabbath]", a déclaré Sharon. "J’ai tellement de souvenirs".

Elle poursuit : "Nous allons le faire de manière totalement interactive – toutes les vidéos, tous les concerts de votre père, tout ce qu’il y a. Il s’agit davantage d’une démarche éducative pour les musiciens et les artistes qui veulent voir que l’on peut partir de rien et que si l’on travaille suffisamment dur, c’est ce que l’on peut obtenir. Nous aurons un café, avec tous les instruments possibles et imaginables. Les étudiants en musique pourront venir et nous donnerons des cours de musique, parce qu’il n’y a plus de musique à l’école. Nous allons faire venir des amis, d’autres musiciens".

Ozzy est également intervenu, rappelant les nombreux artistes de rock célèbres originaires de Birmingham ou de ses environs : Robert Plant, Jeff Lynne d’Electric Light Orchestra, etc. Peut-être que certains des célèbres amis d’Ozzy feront une apparition au musée.

"Ils vont faire une sorte d’école du rock ?" a demandé Jack, ce à quoi Sharon a répondu : "Oui".