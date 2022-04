Un musée en hommage à Cliff Burton (Metallica) en Suède

La ville de Ljungby en Suède accueillera bientôt un musée en l’honneur du défunt bassiste de Metallica, tout près de l’endroit où il a perdu la vie dans un accident de bus en 1986.

L’établissement ouvrira ses portes le 14 mai. On pourra y découvrir des images, albums, affiches, des interviews et des photos du premier photographe sur les lieux de l’accident, Lennart Wennberg du journal Expressen. On pourra aussi visionner un film qui présente toutes les personnes présentes lors de la tragédie.

Une partie du musée reproduira le dernier concert de Metallica avec Cliff Burton à Stockholm et présentera les détails des instruments utilisés par Cliff Burton et Lars Ulrich pour l’occasion. Pour l’ouverture du musée, c’est l’écrivain Joel McIver – qui a écrit une biographie sur Cliff Burton en 2009 – qui a été choisi pour faire un discours présentant la vie et l’œuvre du bassiste.