Un Musée de… réverbères gratuit en plein air à Bruxelles

Oubliez les vitres poussiéreuses, les objets qu’on ne peut pas toucher et les énormes salles intérieures. Le musée qu’on vous propose de découvrir ici n’a rien à voir avec tout cela ! Il s’agit du musée des réverbères. Il se trouve à Bruxelles, plus précisément à Laeken, dans une rue (la rue Emile Delva) qui compte de nombreux logements sociaux.

Sur place, il y a quelques années, une association d’artistes a replacé une quinzaine de réverbères de rues qui fonctionnaient encore et qui rappellent différentes époques de l’éclairage public chez nous.

C’est gratuit, accessible à tous à tout moment du jour et la nuit. Même s’il vaut bien sûr mieux profiter du spectacle lorsque ces éclairages sont allumés, à la tombée de la nuit. Chaque luminaire est accompagné d’une plaque explicative avec son nom et son année d’origine. Le plus ancien date de 1900 et le plus récent de 1993.

Et aujourd’hui, ces réverbères se sont tellement fondus dans le paysage du quartier que, vous allez l’entendre dans le reportage ci-dessus, la plupart des passants et des habitants ne les remarquent même plus.