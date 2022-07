Un musée de l’illusion ouvre ses portes à Bruxelles : mettez votre cerveau au défi !

Le concept des musées de l’illusion créé en 2015 en Croatie s’étend de plus en plus. Dernièrement, un musée de l’illusion a ouvert ses portes à Bruxelles, dans l’ancien théâtre de la gaieté. Un moyen de remettre en perspective sa perception de la réalité en famille ou entre amis.

"Nous jouons beaucoup avec la lumière, avec les perceptions", détaille Bojan Bobic, directeur du musée de l’illusion. Toutes les scènes sont basées sur des expériences physiques ou biologiques.

Des guides arpentent le musée pour expliquer aux visiteurs comment profiter au mieux des illusions. Et ce, même si chacun perçoit les illusions différemment.

Correction : Le logo présenté en début de séquence représente un autre musée de l’illusion situé à Bruxelles et non celui du Museum of Illusions où le reportage a été filmé. Cette erreur sera rectifiée dans notre édition du 19h30.