Un musée australien prend des mesures concrètes pour réduire son impact environnemental

Pour Rachel Kent, directrice de Bundanon, il est indispensable que de plus en plus de musées repensent leur fonctionnement pour réduire leur impact environnemental. "Les musées d’art ont historiquement fonctionné avec une forte consommation d’énergie", a-t-elle expliqué à The Architectural Digest. "Les systèmes de refroidissement et de chauffage sont tous deux nécessaires, par exemple, pour maintenir une température, ce qui est primordial pour conserver des œuvres d’art. Avec la crise climatique actuelle, cette situation est clairement insoutenable. Il est vital que les musées et les galeries, comme d’autres secteurs industriels, recherchent activement des solutions visant à avoir un objectif d’énergie nette zéro".