Un musée Apple ouvre ses portes à Varsovie

Un nouveau musée, situé dans une ancienne usine de métallurgie à Varsovie, rassemble 1.600 pièces liées à Apple. Le résultat d'années d'efforts minutieux de la part d'un collectionneur polonais déterminé.

"C'est la collection Apple la plus grande et la plus complète au monde" se vante Jacek Lupina, un architecte de 56 ans, qui a amassé une collection couvrant toute l'histoire du géant américain de la technologie au fil des années.

Le musée occupe une ancienne usine de briques rouges du début du XIXe siècle, Fabryka Norblina, dans le centre de Varsovie, qui a depuis été transformée en un espace de vente au détail et de divertissement.

À l’intérieur, on y retrouve notamment une réplique de l’Apple 1, le premier ordinateur vendu par Steve Jobs et Steve Wozniak. Mais également des anciens ordinateurs de la marque à la pomme et de NeXt. Le but étant, selon son propriétaire, que “les visiteurs puissent voir à quoi ressemblait le début - à quel point tout était primitif et très simple. Le boîtier de l’Apple 1 était en bois ! Rien de tel que ce que nous avons aujourd'hui.”

Selon son propriétaire, différentes pièces de la collection seront exposées à tour de rôle. Les 350 m2 d’exposition verront donc apparaître divers produits au fil des mois, afin que “chaque visite soit unique.”

Pour plus d’infos, ou pour acheter vos billets; direction le site officiel du musée.