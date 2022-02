Un musée à la mémoire du DJ Avicii vient d’ouvrir en Suède

Quatre ans après le décès du DJ suédois Avicii, un musée en sa mémoire vient d’être inauguré ce samedi 26 février dans la capitale suédoise.

Il y a deux ans, la ville de Stockholm avait annoncé qu’elle voulait lui rendre un dernier hommage en créant un musée personnel. Nommé "Avicii Experience", ce musée se situe dans le centre de Stockholm, plus précisément dans le sous-sol d’un immeuble moderne. On peut y retrouver des photos, des vidéos, des titres inédits et des objets personnels. De plus, une reproduction de sa chambre d’adolescent et de son studio de Los Angeles sont présentes. Par ailleurs, une salle immersive permet également aux visiteurs de se mettre derrière les platines et faire l’expérience d’un concert.