Un moulin insolite à découvrir à deux pas de Bruxelles

Le moulin de Luizenmolen est un moulin en bois. Il est ce qu'on appelle "à pivot". C'est-à-dire qu'il fait tourner sa structure en fonction du vent. Mais ne cherchez pas de produits en vente. Au moulin de Luizenmolen, on ne produit que de façon exceptionnelle : "On va chercher le grain chez les fermiers, on mout le blé que les fermiers utilisent pour les animaux. On ne vend rien, c’est surtout pédagogique" nous confie Eric Diederich vice-président de l’asbl "Luizenmolen - Anderlecht". De nombreuses écoles viennent ainsi admirer le moulin et ses paysages.