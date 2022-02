Un moteur de recherche pour trouver les pommes de terre bio près de chez soi

En Wallonie, il existe 132 producteurs de pommes de terre bio! Mais qu'est-ce qu'une pomme de terre bio? Pour arborer le label EuroFeuille, la pomme de terre bio doit répondre à un cahier des charges européen très strict. L'origine des plants, l'engrais organique utilisé, la méthode pour lutter contre les différents maladies et mauvaises herbes, le stockage et la transformation, tout est contrôlé. Si vous désirez connaître plus d'infos sur les conditions de production et de stockage d'une patate bio, rendez-vous ici!

La pomme de terre bio et locale se décline en de nombreuses variétés pour répondre à tous les besoins et varier les plaisirs. Vous trouverez donc en chair ferme des Agila, Allians, Maïwen, Muse, Tentation, Vitabella, et Zen. A chair tendre: des Acoustic, Alouette, Cammeo, Cephora, Connect, Coquine, Ecrin, Levante, Otolia, Passion, Sevilla, Sound, Tinca, Twinner et Twister. Et à chair farineuse ce sera des: Alanis, Beyoncé (chips), Carolus, Kelly, Lady Jane, Louisa (chips) et Sarpomira.