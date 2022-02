Un mort, une demi-douzaine de blessés et plusieurs centaines d'interventions, la Belgique fait le bilan au lendemain de la tempête Eunice

A Bruxelles, les parcs, jardins bois et forêts ont été fermés au public et le resteront tout le week-end.

L'extrême sud du pays n'a pas non plus été épargné. En province de Luxembourg, plus d'une centaine d'interventions ont été menées vendredi pour des chutes d'arbres et de branches ou des toitures arrachées.

Les vents violents ont également contraint Infrabel à suspendre une partie du trafic ferroviaire, le gestionnaire du réseau ferré présentant par la suite ses excuses pour sa décision tardive qui a pu laisser nombre de voyageurs dans l'embarras, sans train de retour. Une reprise "progressive et prudente" du trafic ferroviaire a pu être entamée à partir de 18h00, la circulation étant même rétablie vers 21h00 sur la plupart des principaux axes ferroviaires, selon Infrabel qui précise que "des dizaines" d'incidents ont été enregistrés vendredi sur le réseau. La SNCB précisait encore après 22h00 vendredi que le trafic restait perturbé et que des bus de remplacement seront mis en place là où aucun train ne circulera. Ce matin, la situation est globalement rentrée dans l'ordre et le trafic ferroviaire reprenait presque normalement.

A Brussels Airport, plusieurs vols ont été annulés mais la majorité des opérations de l'aéroport n'ont pas été perturbées.