Un mort et un blessé grave à la gare de Zaventem, le trafic ferroviaire est perturbé

La circulation ferroviaire entre Bruxelles-Nord et Louvain est interrompue dans les deux sens depuis 16h25, suite à une bagarre survenue à la gare de Zaventem, et qui a entraîné un décès et un blessé grave, ce qui a été confirmé par la bourgmestre de Zaventem, Ingrid Holemans et par nos sources.

La bagarre, survenue entre deux groupes de jeunes, aurait débuté sur la place Karel Quitman et s’est ensuite déplacée sur les quais de la gare. Au cours de celle-ci, deux personnes sont tombées sur les voies juste au moment où un train ICE (à grande vitesse) arrivait. L’une d’entre elles est décédée sur place, tandis que la deuxième est grièvement blessée et se trouve à l’hôpital dans un état critique.

La police et le parquet de Hal-Vilvorde ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’incident.

Des retards ou des suppressions de trains sont possibles.

