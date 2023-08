Un mort et plusieurs blessés dans une explosion de gaz à Zemst, en Brabant flamand

Une explosion de gaz a fait un mort et au moins trois blessés jeudi matin à Elewijt, une section de la commune de Zemst, dans le Brabant flamand, ont indiqué les services de secours et la bourgmestre Veerle Geerinckx. L’immeuble sinistré a été déclaré inhabitable.

L’explosion a retenti à 07h15 dans un immeuble abritant un cabinet et plusieurs logements. Les victimes résidaient dans les appartements situés au-dessus du cabinet. Les pompiers et la police ont été déployés en nombre et ont installé un périmètre de sécurité. Ce n’est que peu après 10h00 que l’incendie, qui s’est déclaré dans la foulée de l’explosion, a été complètement éteint. Les hommes du feu ont ensuite fouillé les décombres à la recherche d’éventuelles autres victimes. La protection civile a également été dépêchée sur place. Le bâtiment a été fortement endommagé par l’explosion et sa stabilité est compromise. Les pompiers ont donc étançonné le bâtiment sinistré, entre-temps déclaré inhabitable.

La cause de l’explosion n’a pas encore été élucidée