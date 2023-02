Un morceau de la voûte du Wayai s’effondre sous une maison à Spa

Un morceau de la voûte du Wayai, à Spa, s’est effondré mardi soir. Le morceau de cette voûte qui laisse passer le cours d'eau sous terre est situé à proximité de la ruelle Hanse (qui relie la rue Royale et la rue Delhasse) et se trouve sous une maison. Police, pompiers, coordinateur en planification d’urgence et la bourgmestre se sont rendus sur place et un ingénieur en stabilité a été réquisitionné.

Suite à cet effondrement, plusieurs riverains ont dû quitter leur logement et la ruelle Hanse a été fermée au public. Une réunion s’est aussi tenue en urgence ce mercredi matin et des interventions vont avoir lieu de manière immédiate. Quant aux réparations nécessaires, elles ne pourront intervenir que lorsque le niveau d’eau aura suffisamment baissé. En attendant, la ruelle Hanse reste fermée.