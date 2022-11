Un monument à Alost en mémoire des victimes des tueurs du Brabant

La conception du mémorial a été confiée à l’architecte paysagiste Bas Smets, également auteur du mémorial dédié aux victimes des attentats de Maelbeek et de l’aéroport de Zaventem en 2016.

" Le monument octogonal fait référence aux huit victimes décédées lors de l’attaque de 1985. Les huit côtés entourent une zone forestière dans laquelle poussent des ginkgos bilobas. Ces arbres sont les plus anciens du monde et symbolisent la survie et l’espoir."

L’attaque d’Alost avait eu lieu le 9 novembre 1985. 8 personnes y avaient perdu la vie. C’était le dernier et le plus sanglant des braquages des tueurs du Brabant.