Un Montois sélectionné pour le Prix de la Nouvelle de l’Académie française

L’écrivain Luc Leens est sélectionné pour le Prix de la Nouvelle de l’Académie française. En général, ce sont les éditeurs qui envoient les livres aux différents concours mais cette fois, l’Académie elle-même réclame deux exemplaires du recueil "le père que tu n’auras pas". Ses nouvelles ont déjà été primées à de nombreuses reprises mais Luc Leens ne s’attendait pas à ce que l’Académie s’y intéresse, "c’est une très grande joie parce que mon éditeur est Belge. Le livre est bien accueilli en Belgique. En France, les ventes ne sont pas encore spectaculaires. Par quel détour extraordinaire l’Académie s’est-elle penchée sur mon travail ? je l’ignore mais c’est une belle surprise ", explique l’auteur montois.

Les résultats seront connus à l’automne. En attendant, il reste calme, "habituellement, l’Académie récompense des écrivains bien confirmés. Il faut être raisonnable. Mes chances sont limitées mais elles ne sont pas nulles ".

Le recueil de Luc Leens aborde deux thèmes : les relations familiales et les violences faites aux femmes. Lorsqu’il écrit, son but est d’être le plus juste possible, "j’ai déjà participé à plusieurs concours et il est arrivé que le jury soit convaincu que ma nouvelle était écrite par une femme. Cela me fait plaisir quand mon personnage principal est une héroïne. Je me dis que j’ai réussi à être son porte-parole avec une certaine vérité ".