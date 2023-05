"Un monde si grand", une BD estivale pleine de tendresse

Dans ce roman graphique, on suit les aventures de Pëppo, jeune garçon de 15 ans passionné de surf. L’intrigue se déroule dans le camping le "Ropical" où, à l’image de son "T" disparu, les vacanciers ne sont que peu nombreux. Dans ce camping de la "loose", Pëppo est entouré de son oncle, de l’ami argentin de celui-ci et de deux nourrissons abandonnés par sa grande sœur du jour au lendemain. Le jeune garçon va devoir être créatif pour occuper les bambins jusqu’au possible retour de leur mère.

Commence alors le voyage initiatique de Pëppo de l’adolescence à l’âge adulte sur ce fond tragique et social où la loi de la débrouille règne. Ce roman graphique est une œuvre de tendresse où le dessin d’une pureté absolue et ses couleurs vives appuient cette douceur et la fraîcheur de l’histoire.

L’histoire de ce jeune garçon et de son adolescence, d’une autre adolescence, ne manquera pas de vous décrocher une larme.