Un monde sans pétrole, ça ressemblerait à quoi ?

Le pétrole, c’est une énergie facile à exploiter et à l’efficacité inégalable. Il nous donne des super-pouvoirs : avec lui, on produit plus, plus vite, on se déplace plus, plus vite… notre confort de vie s’est tellement amélioré que nous sommes passés d’un milliard à plus de 7 milliards d’habitants sur terre en à peine 160 ans !

Le pétrole, c’est le moteur de la croissance économique. Et comme nous mesurons le bonheur des gens à leur capacité d’acheter des trucs (PIB), techniquement aujourd’hui c’est le pétrole qui fait notre bonheur.

60% du pétrole que l’on extrait est utilisé pour transporter des personnes ou des trucs

40% pour se chauffer, faire tourner des machines pour fabriquer des machins

Pour vivre sans pétrole, il faut apprendre à se déplacer moins, donc consommer local. Cela veut dire consommer moins, et mieux !