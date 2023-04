Un monde sans insectes est inenvisageable : le cri d'alerte et l'appel à la mobilisation d'un biologiste

"Le mieux à faire est d’aller passer du temps dans les bois et les parcs. Asseyez-vous ou mettez-vous à quatre pattes et simplement regardez et observez. Les insectes sont toujours très occupés. C’est un monde microscopique merveilleux. Constatez aussi combien ils sont beaux !" conseille le scientifique qui a aussi un rêve : celui où les millions de jardins privés seraient organisés pour la vie sauvage sans trop d’interventions humaines.

Rien qu’en Grande-Bretagne, 22 millions de jardins deviendraient des havres d’accueil pour les végétaux et les animaux. Les parcs, cimetières, jardins et les côtés des routes, les talus, tous ces espaces publics pourraient être peuplés de fleurs et apporteraient une aide bienvenue pour bien des espèces. Rendre les aires urbaines plus accueillantes en les végétalisant, changer notre régime alimentaire et devenir des militants plus actifs auprès de nos gouvernements sont à notre portée. "Le déclin peut s’inverser rapidement même s’il faut reconnaître que ce sont les terres agricoles sans pesticides qui créeraient un impact vraiment conséquent pour l’avenir. On peut se décourager et penser que nos actions individuelles seraient une goutte dans l’océan. Or en tant que consommateur, notre pouvoir est immense et peut vraiment permettre d’aller dans le bon sens. A nous de créer des leviers de changements".

► Écoutez l’entièreté de ce podcast ci-dessus.